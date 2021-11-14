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Емельяненко опубликовал романтичные фотографии со своей возлюбленной

14:50
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал фотографии со своей возлюбленной Полиной.

«Любимая моя», — подписал Емельяненко несколько фотографий с девушкой.

Александр Емельяненко и Полина Селедцова поженились в 2015 году, когда спортсмен находился в СИЗО «Бутырка». Они были в браке до 2018 года.

Напомним, 10 декабря Емельяненко должен провести поединок на голых кулаках против Джеффа Монсона в промоушене Hardcore Fighting.

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Роман Шишов все материалы автора
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