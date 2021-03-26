Абубакар Нурмагомедов вспомнил самую памятную похвалу от Абдулманапа

Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов поделился с «Спорт-Экспресс» воспоминаниями о своем дяде и тренере Абдулманапе Нурмагомедове.

— Помните последний разговор с Абдулманапом Нурмагомедовым?

— Я помню, но я не буду об этом разговаривать. Не хочу об этом говорить... Мы с ним сидели, где-то полтора часа разговаривали. Это было... Да ладно уже...

— Весной было?

— Да. Не только весной, это было и после боя в ноябре [2019-го]. И в конце года, 31 декабря собирались отчет делать. Кто какие соревнования выиграл, кто что сделал за прошедший год. Собирались, сейчас не собираемся уже... Он брал свой журнал и начинал с новичка и заканчивая Хабибом, профессионалами.

Всех отчитывал, кто сколько сделал, кто сколько тренировок пропустил, кто как относился к делу, кто дисциплинирован был, кому в чем добавить... Обо всем разговаривали, не только о тренировках. Мы семья, он мой дядька, бывают бытовые вопросы и другие... Давай следующий вопрос.

— Кто-то будет продолжать эту традицию подведения итогов года каждое 31 декабря? Может, Хабиб теперь возьмет журнал?

— Насчет конца года не знаю, но после каждого кэмпа у нас бывают итоги, и после каждой тренировки — кто как позанимался, кто как себя чувствует. Среди профессионалов такое есть, среди новичков пока нет. Не знаю, посмотрим. Может быть, даже не в конце года, а просто прийти в зал, поспрашивать всех. Сейчас у нас новый спортзал, можно всех собирать, есть у нас фойе, место, где можно покушать, собраться, посидеть. Можно в любое время всех собрать, спросить, как кто себя чувствует, у кого какие старты впереди.

— Хавьер Мендес нам говорил, что при нем Абдулманап больше всего ругал вас и Умара. А есть похвала Абдулманапа, которую особенно запомнили и тепло от нее на душе?

— Помню. Год точно не помню, я стал чемпионом России по боевому самбо, это было в Москве. Там некоторые ребята на других весах накосячили, какие-то ошибки сделали, проиграли, балл отдали.. Он все это перечислил и говорит: «Манап сегодня молодец. Показал себя с хорошей стороны. Спи спокойно и готовься на чемпионат мира». Вот этот момент я помню, когда первое место занял на 82 кг".

27 марта Нурмагомедов подерется с Джаредом Гуденом на UFC 260.