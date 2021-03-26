Абубакар Нурмагомедов хочет запатентовать фразу «бам-бум двоечка»

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал о своей знаменитой фразе после потасовки с Конором Макгрегором на UFC 229. 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе после боя ирландца с Хабибом произошла потасовка, в которой принимал участие и Абубакар.

— После боя с Конором ваша фраза про «бам-бум двоечку» стала легендарной. Откуда ее взяли?

— Не знаю, пришло и все. Сейчас нужно ее запатентовать. Просто в голову пришло и все. Все же говорят: «Бам-бум, бам-бум», когда показывают удар. Так и пошло

— Кого последнего бам-бум двоечкой подловили?

— Если ты сейчас не закончишь интервью, мне кажется, я тебя сейчас подловлю (смеется). Мне уже Антон (сотрудник UFC — прим.) пишет в воцап (интервью затянули, вместо 15 минут сделали 28).

27 марта Нурмагомедов подерется с Джаредом Гуденом на UFC 260.