Абубакар Нурмагомедов хочет запатентовать фразу «бам-бум двоечка»
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал о своей знаменитой фразе после потасовки с Конором Макгрегором на UFC 229. 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе после боя ирландца с Хабибом произошла потасовка, в которой принимал участие и Абубакар.
— После боя с Конором ваша фраза про «бам-бум двоечку» стала легендарной. Откуда ее взяли?
— Не знаю, пришло и все. Сейчас нужно ее запатентовать. Просто в голову пришло и все. Все же говорят: «Бам-бум, бам-бум», когда показывают удар. Так и пошло
— Кого последнего бам-бум двоечкой подловили?
— Если ты сейчас не закончишь интервью, мне кажется, я тебя сейчас подловлю (смеется). Мне уже Антон (сотрудник UFC — прим.) пишет в воцап (интервью затянули, вместо 15 минут сделали 28).
27 марта Нурмагомедов подерется с Джаредом Гуденом на UFC 260.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю