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Абубакар Нурмагомедов: «Хабиб уже оставил спорт, пускай будет тренером»

22:25
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может стать тренером после завершения карьеры, заявил троюродный брат спортсмена Абубакар Нурмагомедов.

«Хабиб тоже выполняет какую-то функцию тренера, — приводит ТАСС слова Абубакара Нурмагомедова. — Бывает, после тренировок проводит упражнения — планку, отжимания, пресс, прыжки. Старая школа. Он уже оставил спорт, пускай будет тренером».

На прошлой неделе 32-летний Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10986707

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