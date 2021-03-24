Абубакар Нурмагомедов: «Хабиб уже оставил спорт, пускай будет тренером»
22:25
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может стать тренером после завершения карьеры, заявил троюродный брат спортсмена Абубакар Нурмагомедов.
«Хабиб тоже выполняет какую-то функцию тренера, — приводит ТАСС слова Абубакара Нурмагомедова. — Бывает, после тренировок проводит упражнения — планку, отжимания, пресс, прыжки. Старая школа. Он уже оставил спорт, пускай будет тренером».
На прошлой неделе 32-летний Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC.
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