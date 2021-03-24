Франсис Нганну: «В первом бою я не попадал по Миочичу чисто»

Претендент на пояс UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился ожиданиями от реванша со Стипе Миочичем.

«Стипе оказался очень стойким, но мы это и так знали, — сказал Нганну в интервью ESPN. - При этом, я не думаю, что хотя бы раз попал по нему чисто. Да, и то, что я попадал, уронило бы многих, но это не были чистые попадания. И я не должен надеяться на один удар, хочу знать, что я смогу бить серийно, наносить много ударов.

Могу ли я драться 25 минут? Я и дрался 25 минут в первом бою. Другой вопрос — как долго я могу не уставать и насколько могу быть опасен, когда устану. И я уверен, что в этот раз я продержусь свежим гораздо дольше. Знаю, что устану, но при этом продержусь дольше, чем в первый раз. Моя функционалка теперь на другом уровне.

Поединок Миочича и Нганну пройдет 27 марта на UFC 260 в Лас-Вегасе.