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Брандао допустил возможность перехода в UFC в случае завоевания пояса ACA

21:59

Бразильский полулегковес Диего Брандао оценил шансы повторного подписания контракта с лигой UFC, в которой он выступал с 2011 по 2016 год.

«Я уже общался с UFC, общался с Даной Уайтом. Они хотят, чтобы я жил хорошей жизнью, стал чемпионом какой-нибудь организации», — сказал Брандао в интервью «СЭ».

«Да, это [завоевание пояса ACA] стало бы для меня хорошей возможностью [подписать контракт с UFC]. Но на все воля Божья. Я лишь фокусирован на предстоящем бое», — подчеркнул бразилец.

Следующий оппонент Брандао — 3-й номер рейтинга полулегковесов ACA уроженец Чечни Салман Жамалдаев, который в прошлом являлся чемпионом лиги. Поединок Брандао и Жамалдаева пройдет в пятницу, 26 марта, на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге.

(Ислам Бабаджанов)

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