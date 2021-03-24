Брандао допустил возможность перехода в UFC в случае завоевания пояса ACA

Бразильский полулегковес Диего Брандао оценил шансы повторного подписания контракта с лигой UFC, в которой он выступал с 2011 по 2016 год.

«Я уже общался с UFC, общался с Даной Уайтом. Они хотят, чтобы я жил хорошей жизнью, стал чемпионом какой-нибудь организации», — сказал Брандао в интервью «СЭ».

«Да, это [завоевание пояса ACA] стало бы для меня хорошей возможностью [подписать контракт с UFC]. Но на все воля Божья. Я лишь фокусирован на предстоящем бое», — подчеркнул бразилец.

Следующий оппонент Брандао — 3-й номер рейтинга полулегковесов ACA уроженец Чечни Салман Жамалдаев, который в прошлом являлся чемпионом лиги. Поединок Брандао и Жамалдаева пройдет в пятницу, 26 марта, на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге.

(Ислам Бабаджанов)