Абсолютная чемпионка мира по боксу Шилдс проведет второй поединок по правилам ММА летом

Абсолютная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс проведет второй поединок по правилам смешанных единоборств 27 августа, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

«Второй профессиональный бой Шилдс в PFL назначен на 27 августа. Оппонентка уточняется», – написал Хельвани в Twitter.

10 июня Шилдс нокаутировала в третьем раунде Бриттни Элкин в рамках на PFL 4.

Claressa Shields’ second pro MMA fight for PFL is set for Aug. 27, per promotion officials. Opponent TBD. Shields will not box between now and then.



Coincidentally, if Kayla Harrison wins on Friday and advances to the playoffs, her next fight is also scheduled for that card.