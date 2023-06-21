Абдурахманов: «Борьба — слабое место Адесаньи»

Экс-чемпион среднего веса ACA Саламу Абдурахманов считает, что Исраэль Адесанья будет удерживать титул чемпиона UFC до тех пор, пока не встретится с хорошим борцом.

«Учитывая, что UFC считается сильнейшей лигой мира, Адесенью стоит считать лучшим средневесом мира. Любого бойца UFC можно брать борьбой. Борьба — слабое место Адесаньи. Те, кто борется в этой лиге, доказывают это, а в основном в UFC одни ударники. Тот, кто хорошо борется, заборет Израэля», — цитирует Абдурахманова Metaratings.ru.

В апреле 2023 года Адесанья одержал победу над Алексом Перейрой и вернул себе титул чемпиона UFC. В активе нигерийского бойца 24 победы и 2 поражения.