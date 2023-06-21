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Тренер Шона О'Мэлли: «Каннонье прикончит Чимаева»

Давид Хачатрян
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Тренер Шона О'Мэлли (16-1) Тим Уэлч в подкасте О'Мэлли дал смелый прогноз на потенциальный поединок между Джаредом Каннонье (17-6) и Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Чувак, Каннонье побил рекорд [по количеству ударов, нанесенных за один бой в среднем весе], такая результативность для такого большого парня — это, блин, новый уровень. Против кого он будет выступать дальше? Кто-то говорил о Хамзате... Это было бы чертовски круто. Если бой пройдет пять раундов, Джаред его прикончит».

Каннонье победил Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джаред Каннонье
Хамзат Чимаев
Шон О`Мэлли
UFC
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