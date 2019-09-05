Российский боец Шамиль Абдурахимов поделился ожиданиями от своего боя с Кертисом Блэйдсом, который будет предварять главное событие UFC 242.

— Все хорошо. Никаких серьезных отличий от подготовки к предыдущим боям не было, — цитирует Абдурахимова RT. — Тренировочный лагерь длился около трех месяцев и прошёл на высоком уровне. Мой оппонент специализируется на борьбе, поэтому особенное внимание уделяли именно этому аспекту. Прежде всего, защите. Хотя и о нападении тоже не забывали.

— Блэйдс славится своей борьбой. На ваш взгляд, в стойке вы его превосходите?

— Думаю, да. В ударной технике я сильнее. У каждого из нас есть свои сильные стороны. Необходимо настраиваться на тяжелый поединок.

— Кёртис наверняка постарается сразу перевести вас в партер. Будете пытаться остаться на ногах или, наоборот, предпочтёте сражаться с ним на настиле?

— Если всё же придется побороться с ним, то сделаю это. Не собираюсь бояться. Всё же я выхожу в октагон, чтобы бить своего противника.