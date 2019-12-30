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Абдулманап Нурмагомедов: «У Хабиба было три более опасных соперника, чем Фергюсон»

17:45
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью «СЭ» назвал трех бойцов, которые представляли большую опасность в поединке, чем американец Тони Фергюсон.

6&nbsp;октября 2018 года. Лас-Вегас. Хабиб Нурмагомедов завершает бой с&nbsp;Конором Макгрегором.Абдулманап Нурмагомедов: «Хотел бы увидеть реванш Хабиба и Конора, чтобы хейтеры замолчали»

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

— Чем Фергюсон опасен больше всего?

— Выносливость, передняя рука, левый джеб, удушающий через руку. Удары локтями, которыми он ставит сечки. Дерется Фергюсон по-максимуму, до конца.

— Это самый серьезный соперник Хабиба с точки зрения выносливости?

— С точки зрения выносливости — да. Но в целом у Хабиба были три более опасных противника.

— Назовете?

— Конор, Джонсон и Порье.

— Джонсон?

— Он опаснее любого бойца в первом раунде. У него самые быстрые руки.

Хабиб победил Майкла Джонсона в ноябре 2016 года, Конора Макгрегора — в октябре 2018-го, Дастина Порье — в сентябре 2019-го. Всех троих он одолел досрочно.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения. Оба бойца идут на сериях из 12 выигрышей подряд. (Илья Андреев)

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