Абдулманап Нурмагомедов: «Тот Федор Емельяненко и сегодня мог бы стать чемпионом»

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — считает, что прежний Федор Емельяненко в своей лучшей форме мог бы быть чемпионом и сейчас.

— Если Федора Емельяненко образца середины 2000-х перенести в нынешнее время, он смог бы добиться больших высот?

— В лучшей форме он был, когда весил 103-106 килограммов. Я его таким видел на чемпионатах страны по боевому самбо, на открытом чемпионате Дагестана. С таким весом бойцы спокойно сгоняют до 93 килограммов и дерутся в полутяжелой категории. В 2005 году Федор победил КроКопа (прозвище хорватского бойца Мирко Филиповича. — Прим. «СЭ»), который на тот момент весил 112-115 килограммов. То есть куда больше, чем Емельяненко. КроКоп тогда был лучшим ударником в мире. Но Федор обыграл его — причем его же оружием. У Емельяненко — навыки боевого самбо. И у Хабиба — тоже. Я считаю, считал и буду считать, что боевое самбо — лучшее в мире единоборство.

Тот Федор и сегодня мог бы быть чемпионом. А можем ли мы сказать такое про нашего друга Тактарова? Можем ли сказать, что он попал хотя бы в двадцатку? Нет. Настоящие специалисты видят, что Федор и сейчас стал бы лучшим. А в каком весе Олег смог бы завоевать пояс? Да даже в категории до 84 килограммов это было бы нереально. Представьте его в бою против Ромеро, Уиттакера.

Федор для меня остается легендой, талантливым бойцом. Но годы берут свое. Я считаю, что ему нужно было вовремя уйти. Это мое мнение. Но у него — другое мнение. И мы же не знаем, какие у него мотивы продолжать выступления. (Илья Андреев)