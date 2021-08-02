Биспинг: «Весь мир осуждает Конора. Он высмеял смерть чужого отца»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг осудил твит Конора Макгрегора про Абдулманапа Нурмагомедова — покойного отца и тренера Хабиба.

Ранее Макгрегор в Twitter жестко ответил на слова россиянина, что добро всегда побеждает зло, когда тот проиграл Дастину Порье в главном бою UFC 264. Ирландец почти сразу удалил сообщение.

«Это уже слишком. Говори все, что угодно, но семья нельзя трогать. Особенно, когда идет речь о мертвых родственниках. Думаю, весь мир осуждает Конора за это. Тут даже нечего обсуждать — это очень плохо. Макгрегор высмеял смерть чужого отца. У Хабиба и Абдулманапа были очень близкие отношения, и он был важной частью жизни дагестанских бойцов», — привод слова Биспинга Sportskeeda.

Отец Хабиба умер 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.