Чарльз Оливейра рассказал, что разговор с дочерью мотивировал его побить Гэтжи

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) сообщил, что тяжело воспринял лишение его звания чемпиона после провальной весогонки перед боем с Джастином Гэтжи (23-4) на UFC 274.

«Комиссия ограбила меня... Они пытались сбить мой настрой, — приводит слова Оливейры Crash MMA. — Вскоре новости дошли до Бразилии. Мне позвонил отец. Он плакал, как ребенок. «Что будет с твоим наследием?», — спросил он. В этот момент я тоже хотел плакать.

Он передал трубку моей 5-летней дочери. Она сказала: «Па, у тебя отобрали пояс?». Моя бывшая жена должна была привести дочь ко мне домой, и она первым делом пошла бы смотреть, где пояс. Эта мысль вывернула меня, зажгла во мне огонь. Я был так мотивирован... поэтому я сказал: «Братан, музыку погромче. Я иду убивать этого парня».

Оливейра победил Гэтжи сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.