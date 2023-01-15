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Сегодня, 06:06

Умар Нурмагомедов: «В октагоне я даже не понял, что произошло»

Умар Нурмагомедов сообщил, что не ожидал победить Раони Барселоса нокаутом
Давид Хачатрян
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27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) сообщил, что не ожидал победить Раони Барселоса (17-3) нокаутом в первом раунде.

«Это было безумие. В клетке я был очень эмоционален, сейчас я подуспокоился. Я даже не понял, что произошло. Я финишировал этого парня... это трудно объяснить. Я рассчитывал подраться с ним все три раунда, и я думал, что мой ключ к победе — финишировать его на земле», — отметил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов нокаутировал Барселоса в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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