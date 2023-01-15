Умар Нурмагомедов: «Мой следующий бой состоится 4 марта»

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что он рассчитывает провести второй бой в этом году в марте на UFC 285.

«Другие бойцы в дивизионе знают нашу команду, знают Хабиба, Ислама, Усмана и других бойцов, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции. — Мы развиваемся, и другие с опаской на нас смотрят. Это то, что я вижу.

Никто из топ-15 не хочет со мной драться, даже этот Рики Симон. Он говорит: «Ты вообще кто?» Я здесь, Рики Симон, ты-то где? Я буду чемпионом, а ты так и останешься восьмым номером. Теперь я не хочу с ним драться. У меня будет другой оппонент в марте, я надеюсь. Я не хочу драться с ним, потому что когда я брошу ему вызов, он ответит: «Ты кто такой?» Я покажу тебе, кто я такой.

С кем я подерусь в марте? С кем угодно. Мне все равно. Но только не с этим парнем, я не дам ему второй шанс. Будет здорово, если я проведу три-четыре боя за год. Думаю, в 2024 году я точно стану чемпионом".

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.