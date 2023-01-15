Шон Стрикленд: «Я выиграл, но дрался, как лох. Может быть, не смог финишировать Имавова из-за трусости или кардио»

Американец Шон Стрикленд прокомментировал свою победу над французом российского происхождения Нассурдином Имавовым в главном поединке турнира UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе (США).

Стрикленд выиграл пятираундовый бой единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

«С Джаредом у меня был близкий бой, но я выиграл. Сейчас я побил второго-третьего номера, и я вообще дрался сегодня здесь из-за плохого судейства. Я взял бой после четырехмесячного перерыва, прошел всего трехнедельный кэмп [к Каннонье], и сегодня на секунду я даже засомневался в своем кардио. Но потом я вспомнил, что у меня между ног большие металлические шары, и я могу драться 25 минут, могу час.

Мне не удалось сегодня финишировать Имавова, может быть, из-за моей трусости, из-за кардио — извините, парни. Я очень хочу побеждать досрочно для вас, ребята, особенно после последнего моего скучного боя. Да, я выиграл, но дрался, как лох, а я не хочу, чтобы это ассоциировалось с моим именем.

Что дальше? Кого UFC сочтут достойным подраться со мной — я приму его. UFC заплатили меня до *** денег, чтобы я взял этот бой на коротком уведомлении. Спасибо Мику Мэйнарду, спасибо Дане Уайт, я человек компании, если вы заплатите, я подерусь с Франсисом Нганну. Хочу выразить мои соболезнования по Боннару. Этот парень проложил дорогу, ***, в этом спорте. Просто помните, ребята, после ухода из этого *** спорта мы побитые, нищие, мы никто. Поэтому отдайте должное всем этим старым бойцам-воякам на пенсии. Поверьте, это полный отстой, когда после карьеры в UFC ты вынужден [зарабатывать] уроками по кикбоксингу», — сказал Стрикленд после поединка.

На счету 31-летнего Стрикленда 26 побед и 5 поражений в карьере.