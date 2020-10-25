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«Задыхаясь, видишь хороший маленький сон». Гэтжи — о поражении от Хабиба

02:42

Американец Джастин Гэтжи после поражения от Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254 признался, что гордится собой. Бой завершился во втором раунде удушающим приемом от россиянина.

— Я рад, что получил этот результат, — цитирует MMA Junkie Гэтжи. — Когда звенит гонг, это особенное чувство. Я люблю это. Не думаю, что кому-то это нравится больше, чем мне. Знал, что если собираюсь проиграть, то не боюсь задохнуться. Нокаут — отстой, потому что есть последствия с точки зрения здоровья. Задыхаясь, видишь хороший маленький сон, и переходишь к следующему. Это отстой. Мне обидно.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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