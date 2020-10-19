«Вообще не хотел рисковать, работал аккуратно». Хабиб о поединке с Яквинтой

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов перед предстоящим боем с Джастином Гэтжи вспомнил поединок с Элом Яквинтой.

Бой между Хабибом и Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который пройдет в Абу-Даби 24 октября. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он завоевал титул в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей Яквинту.

— С Яквинтой было очень много ошибок. Знаете, психологически я делал ровно то, ровно столько, сколько мне нужно, чтобы забрать пояс. Я вообще не хотел рисковать, аккуратно работал. Я делал ровно столько, сколько надо. Это была самая главная работа всей моей жизни, так что я думаю, что многим людям это не понять. Это был такой момент, к которому ты стремишься всю жизнь, — сказал Хабиб в прямом эфире Instagram.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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