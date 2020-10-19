«Вижу, как заставлю его устать». Хабиб хочет завершить бой с Гэтжи досрочно

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет заверить предстоящий бой с Джастином Гэтжи досрочно.

— Не знаю, как бой пойдет. Потому что соперник умеет и любит бороться, но мое мнение, мое внутреннее чувство: я буду ему навязывать свой бой. Если даже у меня не получится, я буду пробовать. Все 25 минут бороться и, если надо будет в стойку встать, я встану. Потому что я этим занимаюсь очень долгое время. Большое количество времени уделяю стойке, как-никак в ударных видах спорта я уже 15 лет, даже больше 15 лет.

Хочу бой закончить досрочно. Я вижу, как я заставлю его устать и закончу бой досрочно, — сказал Хабиб в прямом эфире Instagram.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла