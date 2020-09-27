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UFC представил основной кард турнира с участием Хабиба

13:12
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UFC представил кард турнира на «Бойцовском острове», где главным событием вечера станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

В основном карде также встретятся:

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье Александр Волков — Уолт Харрис Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос Синтия Кальвильо — Лорен Мерфи Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.

Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) пройдет на турнире UFC 254 24 октября в Абу-Даби.

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Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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