UFC представил основной кард турнира с участием Хабиба
13:12
UFC представил кард турнира на «Бойцовском острове», где главным событием вечера станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
В основном карде также встретятся:
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье Александр Волков — Уолт Харрис Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос Синтия Кальвильо — Лорен Мерфи Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.
Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) пройдет на турнире UFC 254 24 октября в Абу-Даби.
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Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция
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