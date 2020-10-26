Стало известно, сколько Хабиб заработал за карьеру в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработал в общей сложности 10 миллионов долларов призовых за карьеру в UFC, сообщает Sportekz. По информации источника, эта сумма не включает бонусы от ТВ и продаж платных трансляций.

Первый бой в UFC россиянин провел в 2013 году. Тогда за поединок с иранцем Камалом Шалорусом он заработал 10 тысяч долларов плюс еще столько же в качестве бонуса, а за победу последнюю над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов получил 3 миллиона долларов плюс еще 90 тысяч в качестве бонуса.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.