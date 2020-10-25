«Семья». Фото Хабиба и его команды

Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил пояс чемпиона в легком весе на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Россиянин победил американца Джастина Гэтжи в самом начале второго раунда удушающим приемом.

UFC в Twitter выложил фото Хабиба в окружении его команды.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В предыдущих боях он был сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье. Всего же на счету Хабиба теперь 29 побед.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254