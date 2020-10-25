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«Семья». Фото Хабиба и его команды

00:57
Хабиб Нурмагомедов и его команда. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов и его команда. Фото Twitter
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил пояс чемпиона в легком весе на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Россиянин победил американца Джастина Гэтжи в самом начале второго раунда удушающим приемом.

UFC в Twitter выложил фото Хабиба в окружении его команды.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В предыдущих боях он был сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье. Всего же на счету Хабиба теперь 29 побед.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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