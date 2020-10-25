«Поздравления настоящему чемпиону». СКА поздравил Хабиба с победой над Гэтжи
09:45
СКА поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.
«Хабиб довел серию побед до невероятных 29-0 и объявил о завершении карьеры. Наши поздравления настоящему чемпиону!» — говорится в сообщении клуба.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры