«Поздравления настоящему чемпиону». СКА поздравил Хабиба с победой над Гэтжи

СКА поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.

«Хабиб довел серию побед до невероятных 29-0 и объявил о завершении карьеры. Наши поздравления настоящему чемпиону!» — говорится в сообщении клуба.