«Подготовка набирает обороты». Хабиб готовится к бою с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) продолжает подготовку к турниру UFC 254. Российскому бойцу предстоит поединок против Джастина Гэтжи.

«Подготовка набирает обороты», — написал Хабиб.

Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) пройдет на турнире UFC 254 24 октября в Абу-Даби.