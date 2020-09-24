«Подготовка набирает обороты». Хабиб готовится к бою с Гэтжи
02:33
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) продолжает подготовку к турниру UFC 254. Российскому бойцу предстоит поединок против Джастина Гэтжи.
«Подготовка набирает обороты», — написал Хабиб.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция
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