«Непобедимый». Порье — об исходе боя Нурмагомедов — Гэтжи
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В Абу-Даби закончился турнир UFC 254. В главном бою вечера между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи за титул чемпиона в легком весе россиянин провел успешный удушающий прием во втором раунде.
«Непобедимый», — написал один из бывших соперников Хабиба Дастин Порье.
Это третья защита титула Нурмагомедова (и 29 победа в 29 боях) и, судя по всему, последняя. Хабиб сразу после окончания боя объявил о завершении карьеры бойца.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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