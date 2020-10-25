В Абу-Даби закончился турнир UFC 254. В главном бою вечера между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи за титул чемпиона в легком весе россиянин провел успешный удушающий прием во втором раунде.

«Непобедимый», — написал один из бывших соперников Хабиба Дастин Порье.

Это третья защита титула Нурмагомедова (и 29 победа в 29 боях) и, судя по всему, последняя. Хабиб сразу после окончания боя объявил о завершении карьеры бойца.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254