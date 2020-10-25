Михаил Боярский: «Победа «Спартака» омрачила мне просмотр боя, но Хабиб молодец, это большая фигура для российского спорта»

Народный артист России Михаил Боярский в беседе с «СЭ» прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

— Как и перед всей мировой общественности, мимо меня не прошли подвиги Хабиба. Он молодец. Думаю, сделал совершенно разумно, что закончил карьеру, потому что выше головы не прыгнешь. Он уже завоевал все, что возможно, — сказал Боярский «СЭ». — Хабиб сделал все, что завещал ему отец, выполнил это как настоящий мужчина. Теперь он может посвятить себя мирной жизни, может быть, тренерской или семейной, это уже его личное дело.

Его бой был на фоне того, что «Спартак» обыграл со счетом 3:1 «Краснодар». Поэтому настроение у меня было не самое лучшее в плане восторгов по поводу других достижений наших спортсменов, но жизнь не заканчивается, будем следить за дальнейшим развитием событий.

Хабиб — большая фигура для российского спорта. У нас всегда были очень хорошие бойцы, Хабиб один из них. Я не преувеличиваю значения этой победы. Очень рад за него, но это еще не все самое лучшее, что есть в спорте. (Сергей Федоров)