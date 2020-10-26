Кормье назвал Хабиба величайшим бойцом в истории

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье назвал действующего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Это не просто одна из величайших карьер в истории ММА, это лучший боец, которого мы когда-либо видели. Он не допускал никаких ошибок. Люди говорят о том, что Джон Джонс является непобежденным. Но он сделал ошибку, — цитирует Кормье MMA Fighting. — Он нанес запрещенные удары локтями, правильно? Хабиб не делал ошибок.

Даже в своем доминировании Хабиб никогда не ошибался. Он добился рекорда 29-0. Таких, как он, больше нет. Просто феноменальная карьера.

Хабиб отдал все, что у него было. Он все отдал этому виду спорта. Каждый день в зале он оставлял все силы. Он сам о себе позаботился. Хабиб любит свою семью. Он все сделал правильно».