Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в беседе с «СЭ» прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

— Решение Хабиба о завершении карьеры не стало для меня сенсацией, были кое-какие звоночки в этом направлении. Однако для меня, как для болельщика MMA, это плохая новость, потому что Хабиб собирает десятки миллионов людей у экранов, — сказал Гаджиев «СЭ». — Но все это не важно. Важно то, что сегодня произошло: после стольких происшествий в последнее время в его жизни, Хабиб победил и подарил людям праздник.

Это потеря для всего MMA. Хабиб сейчас безусловно лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории. Я не верю в возможное возвращение Хабиба, мне кажется, он хорошо подумал перед этим решением. Хабиб не производит впечатление человека, который уходит и возвращается. Он ушел — значит ушел. Ничего страшного, на ближайшие 5 лет он все равно будет лучшим бойцом. Человека, который так доминирует в MMA, мы не скоро встретим.

Первый раунд подучился сложный, интересный и нервный. Уже было видно к концу раунда, что Гэтжи устал. Видимо, не выдержал эмоционального напряжения. Хабибу прием треугольника хорошо знаком, он выигрывал им до UFC. Но это смотрелось круто, все сделал необычно. И треугольник он начал делать, находясь не внизу, а наверху. Для этого нужно иметь запас прочности.

У нас есть Забит, Ислам Махачев, Петр Ян, Александр Волков, Магомед Анкалаев как себя проявляет. Будут ребята, которые возьмут знамя, но вторых Хабибов уже не будет. У Махачева есть все для того, чтобы стать чемпионом. Плюс у него есть такой спарринг-партнер как Хабиб, который даже будучи бойцом успевал со всеми поработать. У Хабиба много опыта, теперь он будет работать с ребятами с удаленной энергией. Тут вопрос еще и во вдохновении, которое он им дает. (Илья Андреев)