Хабиб выложил яркое фото с дуэли взглядов с Гэтжи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram яркое фото с дуэли взглядов с американцем Джастином Гэтжи.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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