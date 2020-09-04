«Иди до конца, и ты увидишь, как сдаются другие». Хабиб вспомнил советы отца

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал пост памяти об отце Абдулманапе Нурмагомедове, который умер на 58-м году жизни.

«Как отец говорил: навязывай ему свою игру, иди до конца, и ты увидишь, как сдаются другие», — подписал пост Хабиб, прикрепив фото с поединка против Конора Макгрегора.

Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет из-за осложнений, связанных с коронавирусом.