«Иди до конца, и ты увидишь, как сдаются другие». Хабиб вспомнил советы отца
14:31
Российский боец Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал пост памяти об отце Абдулманапе Нурмагомедове, который умер на 58-м году жизни.
«Как отец говорил: навязывай ему свою игру, иди до конца, и ты увидишь, как сдаются другие», — подписал пост Хабиб, прикрепив фото с поединка против Конора Макгрегора.
Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет из-за осложнений, связанных с коронавирусом.
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