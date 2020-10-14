Хабиб сравнил бой против Макгрегора с «Триллером в Маниле»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью журналисту Yahoo Sports Кевину Айолу выразил мнение, что его бой с Конором Макгрегором будут вспоминать и через 50 лет — как легендарные боксерские поединки.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде. Сейчас у Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА.

«30-0? 30 — красивое число, — сказал Хабиб. — Приятное на вид, да и звучит хорошо. 30-0... Это будет великий рекорд. Как Мэйвезер, только в ММА. 30-0... Я к этому близок. Думаю, я уже вошел в историю. Ведь то, что было два года назад, никогда не забудут. Этот бой будут смотреть и через 50 лет. Это как бой Мохаммеда Али с Джо Фрейзером в Маниле».

Бой между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе состоялся в Маниле 1 октября 1975 года. Это был третий бой между ними (в первом выиграл Фрейзер, во втором — Али). Угол Фрейзера отказался выпускать боксера на 15-й раунд, и победителем стал Али. В масс-медиа бой на Филиппинах известен как «Триллер в Маниле».