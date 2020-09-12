Хабиб пока не собирается завершать карьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пока не собирается завершать карьеру. Последний бой 31-летний россиянин провел 7 сентября 2019 года против Дастина Порье. Хабиб победил и защитил чемпионский титул.

— Очень много вопросов о том, когда я закончу, понимаю, что люди устали от меня, — цитирует ТАСС Нурмагомедова. — Пока мое тело позволяет, с каждым годом я становлюсь крепче. Я вижу, что могу конкурировать, быть лучше в этом весе, принимать тяжелые нагрузки, я буду выступать. Считаю, пока мне рано завершать карьеру.

Следующий поединок Хабиб проведет 24 октября против Джастина Гэтжи.