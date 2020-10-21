Хабиб Нурмагомедов: «Готовлюсь сто раз повалить Гэтжи»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от боя с Джастином Гэтжи. Поединок состоится на Бойцовском острове 24 октября.

— Это жесткий соперник, он знает, как бить руками и ногами. Когда я хватаю соперника, ситуация меняется. Думаю, он в борьбе лучше Конора и Порье. Готовлюсь к тому, чтобы повалить его сто раз, — сказал Хабиб на пресс-конференции.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла