Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал видео подготовки к бою против Джастина Гэтжи.

«Готов к бою», — подписал публикацию российский боец.

Турнир пройдет 25 октября на «Бойцовском острове» в Дубае (ОАЭ). Бой Нурмагомедова и Гэтжи станет главным событием UFC 254.

Хабиб выиграл все 28 поединков в ММА (восемь нокаутом). 31-летний Джастин Гэтжи побеждал 22 раза (19 нокаутом) при двух поражениях.

Поединок Хабиба и Гэтжи в прямом эфире покажет телеканал «Рен ТВ.