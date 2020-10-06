«Готов к войне». Хабиб — о поединке с Гэтжи
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал видео подготовки к бою против Джастина Гэтжи.
«Готов к бою», — подписал публикацию российский боец.
Турнир пройдет 25 октября на «Бойцовском острове» в Дубае (ОАЭ). Бой Нурмагомедова и Гэтжи станет главным событием UFC 254.
Хабиб выиграл все 28 поединков в ММА (восемь нокаутом). 31-летний Джастин Гэтжи побеждал 22 раза (19 нокаутом) при двух поражениях.
Поединок Хабиба и Гэтжи в прямом эфире покажет телеканал «Рен ТВ.
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