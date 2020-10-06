Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

«Готов к войне». Хабиб — о поединке с Гэтжи

13:35
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал видео подготовки к бою против Джастина Гэтжи.

«Готов к бою», — подписал публикацию российский боец.

Турнир пройдет 25 октября на «Бойцовском острове» в Дубае (ОАЭ). Бой Нурмагомедова и Гэтжи станет главным событием UFC 254.

Хабиб выиграл все 28 поединков в ММА (восемь нокаутом). 31-летний Джастин Гэтжи побеждал 22 раза (19 нокаутом) при двух поражениях.

Поединок Хабиба и Гэтжи в прямом эфире покажет телеканал «Рен ТВ.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

Опрос

проголосовало: 3182
Все опросы
Как завершится бой Хабиб — Гэтжи?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




Прямой эфир
Прямой эфир