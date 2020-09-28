Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) опубликовал новый пост перед боем с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи (22-2).

Поединок пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Это будет эпичный бой», — написал Хабиб.