Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

«Это будет эпичный бой». Хабиб — о поединке с Гэтжи

13:22
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
Теги:

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) опубликовал новый пост перед боем с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи (22-2).

Поединок пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Это будет эпичный бой», — написал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

Опрос

проголосовало: 2577
Все опросы
Как завершится бой Хабиб — Гэтжи?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




Прямой эфир
Прямой эфир