«Это будет эпичный бой». Хабиб — о поединке с Гэтжи
13:22
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) опубликовал новый пост перед боем с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи (22-2).
Поединок пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Это будет эпичный бой», — написал Хабиб.
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