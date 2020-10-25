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Дядя Нурмагомедова: «Хабибу политика не нужна, он человек совсем другой»

09:34
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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя абсолютного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не считает, что его племяннику нужно идти в политику.

Ранее Хабиб оказался сильнее Джастина Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.

«Хабибу политика не нужна. Он человек совсем другой, он хочет развивать свой спорт, дать что-то детишкам, делать благотворительность. У него абсолютно нет интереса к политике и власти», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9809907

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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