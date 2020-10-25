Дядя Нурмагомедова: «Хабибу политика не нужна, он человек совсем другой»
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя абсолютного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не считает, что его племяннику нужно идти в политику.
Ранее Хабиб оказался сильнее Джастина Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.
«Хабибу политика не нужна. Он человек совсем другой, он хочет развивать свой спорт, дать что-то детишкам, делать благотворительность. У него абсолютно нет интереса к политике и власти», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.
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Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция