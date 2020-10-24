Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC 254

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев (15-1) нокаутировал в первом раунде молдаванина Иона Куцелабу (15-6) на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Эти соперники уже встречались в феврале, когда рефери слишком рано остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом Анкалаеву. Результат остался в силе, но руководство UFC назначило реванш, который по разным причинам срывался.

Бойцы первый раунд провели в разменах в стойке, где Анкалаев владел инициативой, работая на отходе, а Куцелаба опасно огрызался. В концовке первого раунда молдаванин пропустил тяжелейший удар навстречу, а затем Анкалаев жестко добил его на настиле.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).