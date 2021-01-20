«Он сказал: «Вот что я чувствовал в октагоне, я трижды постучал!» Ирландка описала, как ее изнасиловал Макгрегор

Показания женщины публикуются впервые. Она требует от экс-чемпиона UFC больше полутора миллионов долларов.

Женщина, обвинявшая Конра Макгрегора в изнасиловании в пентхаусе отеля в 2018 году, подала на него в суд. Иск был подан в понедельник после того, как ирландская прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Макгрегора. Расследование велось больше года.

Пресс-секретарь Макгрегора Карен Джей Кесслер заявила, что боец ММА уверен в том, что «справедливость восторжествует и в гражданском суде». «После исчерпывающего расследования полиции, которое помимо показаний истца включало в себя и показания многочисленных свидетелей, изучение видеозаписей, показания Конора Макгрегора, все обвинения [с Макгрегора] были сняты. Истец знает, что факты противоречат ее утверждениям в этом иске. Господин Макгрегор будет оспаривать любые ее претензии», — сказала Кесслер.

В распоряжении The Newk York Times оказалось исковое заявление женщины (ее имя неизвестно, поэтому будем называть ее просто «женщина»). Оно содержит рассказ о произошедшем в дублинском отеле в 2018-м. Ранее ее показания не публиковались.

Согласно исковому заявлению, она выросла с Макгрегором в одном районе. Рано утром 9 декабря 2018-го, после обмена сообщениями в Instagram с Макгрегором, которые в иске названы «кокетливыми», водитель Конора отвез женщину в дублинский отель — вместе с одним из друзей бойца. Как говорится в иске, она ехала в отель развлекаться. По дороге в отель женщиной и другом Макгрегора «был добыт» пакетик с кокаином.

По словам женщины, Макгрегор поманил ее в спальню и попросил совершить непристойный поступок, от чего она отказалась. Конор начал целовать ее и снимать с нее одежду, несмотря на протесты. После этого она укусила Макгрегора, а затем ударила его. Он же схватил ее за шею и три раза поднял, вынудив перестать сопротивляться. Затем Конор сказал ей: «Вот как я себя чувствовал в октагоне! Мне пришлось трижды постучать, вот как я себя чувствовал». Согласно иску, Макгрегор изнасиловал ее, а потом потребовал, чтобы она легла с ним рядом.

Женщина заснула и проснулась ранним вечером 9 декабря, после чего Макгрегор покинул гостиницу. Потом, как говорится в иске, друг Макгрегора «ее напоил». Как говорится в иске, единственное, что она помнит с того момента — как она сидела в такси. По ее словам, позже в полиции ей сказали, что друг Макгрегора также занялся с ней сексом.

По приезде женщины домой ее мать вызвала скорую помощь. В больнице женщину обследовали. Синяки были обнаружены сразу в нескольких местах, а еще были ссадины на лице, шее и правой груди. Спустя месяц она обратилась в полицию. Женщина утверждает, что не может работать с мая 2019 года, а также испытывает психологические проблемы. Она продала дом в пригороде Дублина и переехала в другое место — «чтобы избежать напоминаний о тяжелом испытании».

Согласно иску, женщина требует возместить ей моральный ущерб на сумму от 1 475 110 до 1 759 850 евро. Эта сумма покроет потерю ее заработка, затраты на покупку нового жилья, а также различные медицинские расходы.

24 января рано утром по московскому времени Макгрегор проведет бой с Дастином Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби.