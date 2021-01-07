Шоколадные конфеты, ирландское рагу, омлет из овсянки. Что ест Конор перед боем с Порье

У ирландца новый диетолог.

23 января бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выйдет на свой 13 бой в промоушене. Ирландец проведет реванш с Дастином Порье, который за шесть лет с их первого боя оброс уже даже не мясом, а прочнейшим металлом.

Дастин после поражения Макгрегору сколотил в легком весе элитный рекорд 10-2 с победами над тремя экс-чемпионами UFC (Петтис, Альварес, Холлоуэй), будущим временным чемпионом (Гэтжи) и, к примеру, над таким могучим претендентом, как Карлос Диего Феррейра. Бразилец проиграл Порье нокаутом, а по состоянию на январь 2021-го идет уже на шести победах подряд в легком дивизионе.

Конор же последние четыре года не находился в правильном рабочем тонусе. Поединок с Порье станет только третьим боем ирландца за последние 49 месяцев. Но если в чисто боевой форме Макгрегора (не поржавели ли его рефлексы и инстинкты из-за простоев) могут быть сомнения, то его общий внешне-физический вид по-прежнему великолепен, ирландец в последнее время превратился в мускулистую машину, и его фотки без футболки в инстаграме одна краше другой.

Возможно, причины такого уплотнения тела ирландца и обрастания мощью стоит искать в его новом диетологе. После поражения Хабибу Макгрегор прервал сотрудничество с именитым Джорджем Локхартом и начал работать с соотечественником Тристином Кеннеди. Тот вывел слежение за телом и питанием бойца на другой уровень. Конор провел шестинедельный лагерь в Португалии — он никогда раньше не готовился в этой стране.

«Я работаю с Конором семь дней в неделю, — рассказывает Кеннеди в интервью ESPN. — Это ежедневное составление планов по питанию, их корректировка, работа с биодобавками и многое другое. Нельзя на таком уровне с утра и до вечера работать по одному незыблемому плану. Все строится на метаболической активности, мы отслеживаем показатели обмена веществ Конора во время и после каждой тренировки. Все очень индивидуально.

Все, что попадает в организм Конора, я разбиваю на граммы. Граммы на макроуровне: жиры, белки, углеводы, и на микро: специфические питательные элементы, витамины. В этом лагере мы провели с Конором шесть недель в Португалии. Там у нас есть все важное оборудование. Мы жили в Лагуше, работал большой коллектив. Когда весь коллектив в одном месте — это очень важно. В конце каждого дня можно общаться с каждым: «Тренер по ударке, как его ударка? Тренер по функционалке, как его кардио?» и так далее. Когда я только начинал работать с Конором, то у меня был некий барьер: «О, это же Конор!». Но потом, как ирландец с ирландцем — ты находишь эту самую связь. Конор поверил в меня, и я сильно вырос с ним как диетолог. Я помешан на исследовании различных систем питания и поиске новых идей в улучшении и контроле метаболизма. Сейчас у нас идеальное взаимопонимание, и я уверенно могу сказать, что Конор находится в лучшей форме за всю карьеру. Так же думают и его тренер по ударной работе Оуэн Родди и главный тренер Джон Кавана".

Кеннеди также поделился с ESPN ежедневным меню ирландца в текущем лагере. У Макгрегора три основных приема пищи в день и три перекуса.

— Завтрак: омлет с овсянкой (крупа добавляется во взбитые с молоком яйца) и обжаренными листовыми зелеными овощами.

— 1-й перекус: салат из фруктов и трав с натуральным медом.

— Обед: куриная грудка с рисом и спаржей.

— 2-й перекус: ванильный коктейль по рецепту «McGregor FAST» из сывороточного протеина с ореховой пастой.

— Ужин: ирландское рагу из баранины с картофелем.

— 3-й перекус: шоколадные конфеты из сывороточного протеина по рецепту «McGregor FAST» и органический чай.

Также Кеннеди ответил на волнующий многих вопрос, сможет ли сейчас Макгрегор согнать в полулегкий вес, где он пять лет назад впервые стал чемпионом UFC.

«Сейчас Конор — очень крупный парень, — говорит диетолог. - Не имею права разглашать его текущий вес. Я бы не хотел видеть его, сгоняющим в полулегкий. Но все достижимо. Посмотрите на Жозе Альдо в легчайшем — он смог туда согнать. Вопрос — какой ценой? Если Конор хорошо выступает в 170 фунтах, зачем ему в 145? Тем более он там все зачистил.

Конор любит вызовы, это да. Сейчас его задача забрать легкий дивизион. А потом он, возможно, двинется в 170 фунтов. В этом сила и особенность Конора — он легко может перемещаться между весами. Такое происходит, когда ты последовательно тренируешься и правильно питаешься. Сейчас он сосредоточен на 155 фунтах, но кто знает, что будет дальше?"