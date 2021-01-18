Проставили баллы и выявили.

Хабиб Нурмагомедов заявил президенту UFC Дане Уайту, что подумает над возвращением, если на турнире UFC 257 его впечатлит кто-то из участников боев Конор Макгрегор vs Дастин Порье и Дэн Хукер vs Майкл Чэндлер. Звучит неконкретно, но имеем то, что имеем. Дальше — о том, кто сейчас стал бы самым подходящим соперником для Нурмагомедова, если тот все же решит продолжить бойцовскую карьеру. Естественно, нельзя ограничиваться только вышеназванной четверкой. В расчет возьмем несколько аспектов: звездность, опасность для Хабиба, конфликт с Хабибом, интерес публики, деньги. Оценивать будем по пятибалльной шкале.

Звездность: 3. Порье, безусловно, известный боец, он ярко дерется, но далеко не легенда ММА, да и в целом несильно пытается себя как-то раскручивать. Такой правильный, четкий парень, которого хорошо знают фэны ММА, но плохо знают те, кого в ММА привлекают только большие бои. Естественно, говоря об известности, мы имеем в виду главный рынок UFC — США, а не Россию, Европу, Ближний Восток и т. д.

Опасность: 3. Порье дрался с Хабибом в сентябре 2019-го и имел два опасных момента: когда хорошо попал в стойке в начале второго раунда (Нурмагомедову пришлось спешно отступать, что с ним случается очень редко) и когда поймал Хабиба на гильотину в третьем. Но гильотина — это все же не достижение Порье, а ошибка Хабиба. Если это вообще можно назвать ошибкой — Нурмагомедов выбрался из захвата и уже где-то через минуту задушил уставшего американца.

Хабиб очень легко переводил Порье, причем уже в первом раунде. Вряд ли Дастин прибавил в защите от тейкдаунов, ну а что касается стойки, то поединок с Дэном Хукером он выдал яркий, показал волю, характер, но это было совсем не то выступление, которым можно восхищаться (к примеру, Макс Холлуэй на этих выходных бился с Келвином Каттаром восхитительно).

Конфликт с Хабибом: 1. Его нет, зато есть публичное взаимное уважение (вспомните про проданные на аукционе футболки).

Деньги: 2. Этот бой сделает такие же продажи PPV, как и другие поединки Хабиба против соперников, которые не легенды ММА и не его идейные противники. Мы говорим о PPV, потому что бойцам выплачивается процент от проданных трансляций. Например, гарантированный гонорар Нурмагомедова за бой с Конором Макгрегром в октябре 2018-го составил 2 миллиона евро, а продажи PPV принесли ему еще около 10 миллионов.

Интерес Хабиба: 2. Понятно, что такой бой будут смотреть все. Особенно под вывеской «последний бой Хабиба». Но... Но вряд ли Порье противопоставит Хабибу что-то новое, а конфликта, как уже было сказано, между ними нет. Тут Дастина может вытащить только супервыступление в поединке с Макгрегором — чтобы фэны ММА заговорили: «Если он подойдет к бою с Хабибом в такой же форме, то почему бы и нет...»

Итого: 11 баллов.

Звездность: 5. Самый популярный боец ММА в мире.

Опасность: 3. Хабиб уверенно победил Макгрегора в их первом бою, но: Конор отлично оборонялся от борьбы в первом раунде + выиграл третий раунд. Может показаться, что в третьем раунде Нурмагомедов поддался эмоциям и решил перебить Макгрегора в стойке, тем более что уронил ирландца во втором. На самом деле Хабиб часто дает себе передышку в виде боя в стойке, чтобы потом начать давить борьбой еще сильнее. Так было и в поединке с Конором.

В общем и целом Макгрегор провел бой неплохо, но проиграл — без особых шансов (Хабиб ни разу не был потрясен). Что он может противопоставить дагестанцу сейчас? Все то же — нокаутирующую мощь в первых раундах, знаменитый удар левой. Но 6 октября 2018-го мы ее не увидели, а еще у Хабиба очень крепкий подбородок. Плюс не совсем понятно, не заржавел ли Конор. Все покажет бой с Порье. Поединок с постаревшим Серроне не был показательным. Да и был он уже год назад.

Конфликт с Хабибом: 5. Атака на автобус, беспорядки после боя, трэшток, оскорбления близких в соцсетях... Наверное, нет в мире человека, которого Нурмагомедов ненавидит больше, чем Макгрегора.

Деньги: 5. Первый бой продал 2,4 миллиона PPV, второй продаст не меньше, особенно если Макгрегор разнесет Порье в пух и прах.

Интерес Хабиба: 3. Нурмагомедов много раз говорил, что ему реванш с Макгрегором не нужен. Но если Конор победит Порье, а затем запустит волну трэштока, то Хабибу будет сложно это игнорировать. Плюс ирландец столько раз повторял, что он выиграл у Нурмагомедова не один, а два раунда (еще и первый) и вел в третьем, что у дагестанца, вероятно, есть желание победить Конора еще более убедительно. Наконец, бой с ирландцем принесет Хабибу огромные деньги — сложно сказать, сколько точно, но цифра в 30 миллионов долларов тут не кажется преувеличенной.

Итого: 21 балл.

Дэн Хукер, Австралия, 30 лет, 20-9

Звездность: 1. У Хукера 248 тысяч подписчиков в Instagram, у Порье — 1,9 миллиона, у Макгрегора — 38,3 миллиона. Ну вы все поняли.

Опасность: 1. Хукер — хороший ударник, но ниже уровнем, чем Порье и Макгрегор. Борьба? Хабиб без проблем его переведет, а дальше будет делать все, что захочет. С защитой от борьбы у австралийца не все в порядке.

Конфликт с Хабибом: 2. Ничего плохого про Нурмагомедова он не говорил, но были неуважительные слова про Ислама Махачева («Ислам Махачев может проваливать в гребаный конец очереди, у него нет шансов на бой со мной»). А если ты обидел друга Хабиба, значит, ты его недруг. Поэтому 2 балла.

Деньги: 2. Та же история, что и с Порье и с другими бойцами, которые не супертопы и с которыми у Хабиба нет особой истории взаимоотношений.

Интерес Хабиба: 1. Ну какой еще Хукер? Даже если он выдаст феноменальный перформанс в бою с Чэндлером — ну какой еще Хукер?!

Итого: 7 баллов.

Майкл Чэндлер, США, 34 года, 21-5

Звездность: 2. Несмотря на то что Чэндлер никогда не дрался в UFC и почти всю карьеру провел в Bellator (был там чемпионом в легком весе), в США он боец довольно популярный, а сейчас за него еще и взялась и PR-машина UFC — его имя постоянно мелькает в новостях, он регулярно дает интервью, его как никогда много в СМИ.

Опасность: 2. Чэндлер — базовый борец и в отличие от Джастина Гэтжи, который неплохо боролся на колледж-уровне, постоянно использует борьбу и в ММА. Он тренируется с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом, и, если посмотреть видео их схваток, создается впечатление, что борется с ним на равных. При этом у Чэндлера пять поражений в ММА, в том числе от далеко не самого великого Брента Примуса. Да и в стойке Хабиб его перебоксирует... Вроде и хочется поставить Майклу тройку, но Порье и Макгрегор, которых Нурмагомедов побил довольно легко, явно сильнее.

Конфликт с Хабибом: 1. Чэндлер отказался от боя с Исламом Махачевым, из-за чего Нурмагомедов сказал про него: «А ты сам кто такой?» Тем не менее Майкл продолжил отзываться о Хабибе уважительно.

Деньги: 2. См. аналогичные пункты в главках о Порье и Хукере.

Интерес Хабиба: 1. Пока еще ноль боев в UFC, неидеальный рекорд, отсутствие конфликта. Перспектива боя Хабиба с Чэндлером не взбудоражит никого — ни болельщиков, ни UFC, ни самого Хабиба.

Итого: 8 баллов.

Звездность: 5. Один из величайших бойцов в истории ММА.

Опасность: 4. Сен-Пьер — невероятный талант, но назвать его страшно опасным соперником для Хабиба прямо сейчас нельзя. Жоржу 40 лет, он не дрался более трех лет, а за последние семь лет провел лишь один бой. Да, он держит себя в форме, у него все еще кубический пресс, но такой простой не может не сказаться. Пик Сен-Пьера давно прошел, и Хабиб, все еще прогрессирующий от боя к бою, в их поединке будет фаворитом. И все же — четыре балла. Сен-Пьер — супертоп.

Конфликт с Хабибом: 1. Только уважение.

Деньги: 4. Бой легенд не может собрать мало, ажиотаж будет большой, но не такой, как вокруг потенциального реванша Хабиба и Конора. Прогноз: максимум 1,3 миллиона проданных PPV.

Интерес Хабиба: 3. Хабиб никогда не скрывал, что мечтает провести бой с Сен-Пьером. Почему же тогда не пять баллов? В субботу Дана Уайт на пресс-конференции сообщил, что Нурмагомедов уже не заинтересован в поединке с великим канадцем, как не нужно это и Сен-Пьеру. То есть бой между ними невозможен. Однако мы поставили Жоржа в список потенциальных соперников Хабиба, так как о невозможности его боя с Хабибом говорилось уже много раз, но по прошествии времени эта тема поднималась вновь и вновь. Да и не может быть такого, чтобы когда-то интерес был большой, а тут совсем улетучился. Поэтому три балла. Важно: Хабиб не готов ради этого поединка подняться в полусредний вес, а канадец не готов опуститься в легкий. Бои такого уровня в промежуточном весе же UFC не проводит.

Итого: 17 баллов.

Чарльз Оливейра, Бразилия, 31 год, 30-8

Звездность: 1. Чарльз из Бронкса выступает в UFC уже 10 лет, но вышел на топ-уровень только в 2020-м. Для широкой публики — что в США, что в России — он по-прежнему ноунейм.

Опасность: 3. Превращение Оливейры из джорнимена в топа — это, конечно, уникальная история. Он легко расправился с Кевином Ли, растерзал Фергюсона... Но он не сильнее Хабиба в стойке и слабее в партере, где Нурмагомедов мощнее, техничнее. Хотя насчет техники хейтеры Хабиба наверняка поспорят — Оливейра же мастер БЖЖ, как он может быть хуже?! Тут рекомендуем прислушаться к мнению экпертов, допустим грэпплера Рустама Чсиева. И все же Оливейра в последнее время очень хорош.

Конфликт с Хабибом: 1. Конфликта нет, есть только восхищение — восхищение Хабибом у Оливейры.

Деньги: 2. См. аналогичные пункты в главках о Порье, Хукере и Чэндлере.

Интерес Хабиба: 2. Два балла лишь из-за того, что Хабиб в беседе с Даной Уайтом похвалил Оливейру. А так это бой, лишенный какого-либо шарма.

Итого: 9 баллов.

Звездность: 3. Ковингтон — фанат Дональда Трампа, и после поражения Трампа в выборах президента США он сильно сбавил в медиа-активности. Но стоит Колби заговорить, как он снова станет одним из самых обсуждаемых бойцов UFC.

Опасность: 5. Хабиб был бы фаворитом, но незначительным. 55 на 45 в его пользу. Ковингтон хуже в грэпплинге, но его навыков борьбы будет достаточно, чтобы не дать Нурмагомедову себя перевести. Ну вы поняли: борец он первоклассный. Кроме того, Колби невероятно вынослив и прибавляет в ударке. Это был бы интереснейший бой!

Конфликт с Хабибом: 5. Ковингон не раз оскорблял Хабиба в соцсетях, из-за чего у него как-то состоялся разговор с дагестанскими бойцами Омари Ахмедовым и Магомедом Магомедкеримовым в зале АТТ. Нурмагомедов же его игнорировал. Если же и назначат бой, игнорировать не будет. Это будет 5-балльный конфликт!

Деньги: 4. Где конфликт — там и касса. Конечно, Ковингтон — не Макгрегор, но его трэшток разогреет бой так, что он сможет собрать больше миллиона PPV. А может быть, даже 1,5 миллиона.

Интерес Хабиба: 1. Та же история, что и в случае с Сен-Пьером. Ковингтон — боец полусреднего веса, и он не будет спускаться в легкий вес. Если же спустится, то будет обессиленной мумией и не станет проблемой для Хабиба (причем в межсезонье Колби весит меньше Хабиба на пару кило). Хабиб же не собирается подниматься в полусредний вес. Все это делает потенциально очень интересный бой между ними практически несбыточным. Да и Ковингтона в 2021-м ждет кое-что поинтереснее — поединок с Хорхе Масвидалем, который когда-то был его другом, а потом превратился во врага.

Итого: 18 баллов.

Резюме: наилучший соперник для Хабиба — Конор Макгрегор. Теперь ему нужно победить Дастина Порье, да еще сделать это так, чтобы Нурмагомедов сказал: «Вот это да».

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В списке нет Тони Фергюсона, поскольку бой с ним нереален. Тони разгромно проиграл и Джастину Гэтжи, и Чарльзу Оливейре. Он слишком далек от поединка за титул. UFC не возьмется за организацию его боя с Хабибом, даже несмотря на их богатую историю противостояния. Даже если Нурмагомедов заключит с UFC новый долгосрочный контракт, вряд ли фамилия Фергюсона будет всплывать в числе его возможных соперников — очевидно, что Тони уже давно прошел свой пик.