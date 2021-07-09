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Макгрегор про Порье: «Твоя жена — это твой муж»

06:43
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Ирландский боец Конор Макгрегор перед боем с американцем Дастином Порье на пресс-конференции не стеснялся оскорблять своего соперника.

«Будешь как собака ходить в октагоне в субботу. Ты просто маленькая сучка. Твоя жена — это твой муж. Ты даже меньше, чем сучка. Глупый, маленький деревенщина. Жена Джоли (так зовут жену Дастина Порье. — Прим. «СЭ»). Маленькая сучка».

«Когда-то ты был гораздо лучше, чем все это, — парировал Порье. — Даже трешток был лучше. Чертов слабак».

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).

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Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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