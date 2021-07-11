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Порье — об угрозах Конора после боя: «Сломал бы ему и вторую ногу»

15:57
Дастин Порье. Фото Reuters
Дастин Порье. Фото Reuters
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Боец легкого веса UFC Дастин Порье отреагировал на угрозы Конора Макгрегора после боя. Ирландец пообещал перевести, в случае чего, разборку на улицы.

«Он сидел там на канвасе, показывал мне пальцами приставленный к виску пистолет, угрожал мне, говорил, что все равно убьет. Что ты делаешь, бро? Это отвратительно. Я бы сломал ему еще и вторую ногу», — сказал Порье в разговоре с BT Sport.

Утром 11 июля в главном событии вечера UFC 264 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги).

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Никита Горшенин все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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