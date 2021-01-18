Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой-реванш в легком весе между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257. Кроме того, в прямом эфире будет показан со-главный бой вечера между Дэно Хукером (Новая Зеландия) — Майклом Чендлером (США).

В записи перед главными поединками вечера зрители могут увидеть бой из прелимов с участием российского бойца Армана Царукяна против Насрата Хакпараста.

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января (24 января по московскому времени) на UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). 32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, ирландец победил нокаутом.