Макгрегор отстранен от боев на 180 дней

Ирландский боец Конор Макгрегор не сможет проводить бои в течение 180 дней, информирует MMAJunkie 26 января.

Как отмечается, он отстранен от поединков из-за травм правых большеберцовой и малоберцовой костей, которые он получил в бою против американца Дастина Порье на UFC 257.

Макгрегор после поединка жаловался на травму ноги, полученную в бою вследствие большого количества лоукиков. Ирландец после поединка хромал и использовал костыль.

Напомним, что Макгрегор 24 января проиграл нокаутом во втором тайме, хотя в первом раунде имел явное преимущество и выиграл его по очкам.

После боя бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что не собирается завершать карьеру и хочет провести в этом году еще несколько боев.

Это был второй поединок между Порье и Макгрегором: первый состоялся в 2014 году, Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.