UFC показал встречу жены Дастина Порье с Конором Макгрегором в раздевалке

Instagram-аккаунт UFC опубликовал видео из раздевалки бойца Конора Макгрегора после поединка с Дастином Порье на турнире UFC 257. Джоли Порье, жена 32-летнего американца, зашла в раздевалку к 32-летнему ирландцу и поблагодарила его.

«Я просто хотела сказать тебе спасибо. Спасибо за все! Ты помогаешь улучшить жизни многих людей», — сказала Джоли Порье на видео.

Макгрегор в ответ похвалил своего соперника и пообещал, что навестит их семью в будущем.

По информации MMAJunkie, Макгрегор сделал пожертвование в размере 500 тысяч долларов в фонд Порье и его супруги.

24 января Порье одержал победу над Конором техническим нокаутом во втором раунде главного боя турнира в Абу-Даби.