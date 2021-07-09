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Порье: «Хочу узнать, какие отговорки Макгрегор придумает в субботу»

06:17
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Американский боец Дастин Порье перед боем с ирландцем Конором Макгрегором на пресс-конференции отметил, что победит своего соперника. По его словам, бывшему чемпиону UFC придется искать новые отговорки.

«Я побью его. Будет драка. Сам думай, как тебе готовиться. Я побью его. Хочу узнать, какие отговорки он придумает в субботу.

Что касается того, что он сегодня наговорил. Я никого не ненавижу. Ментально я уже на другом уровне. Уважение ему и всему тому, что он сделал. Мне просто уже плевать на всю эту чепуху. Просто плевать», — приводит слова Порье mmafighting.com.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).

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