Ирландский боец Конор Макгрегор перед боем с американцем Дастином Порье на пресс-конференции не стеснялся в выражениях и отметил, что открутит голову своему сопернику.

«Я просто пройду через его голову. Сделаю там кучу дырок, а потом откручу с плеч, — приводит слова Макгрегора mmafighting.com. — Это моя цель, ему конец. Для него это конец пути. Даже после последнего нашего боя: «О, я больше не люблю это, я не люблю это делать». Уже тогда он знал, что его ждет. Он знал, какие шлепки я ему надавал.

Время пришло. В субботу вечером он будет ходить как собака по октагону и отправится спать. Честно говоря, мне вообще насрать на него, на эту крысу. Он — Бастер Дуглас. Именно так. Именно так он пойдет вниз.

Он запомнится только этим, своей случайной победой. В субботу я все исправлю".

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).