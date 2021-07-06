Конор Макгрегор записал голосовой твит в адрес Порье
09:51
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор записал голосовое обращение в адрес американца Дастина Порье.
«Дастин, пирожок, я иду за тобой», — сказал Макгрегор в голосовом сообщении, которое он опубликовал у себя в Twitter.
July 6, 2021
10 июля Макгрегор и Порье проведут третий поединок. Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.
РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.
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