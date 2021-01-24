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Макгрегор — Порье: «Мы повторим наш бой снова»

11:35
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В Twitter UFC появилось видео разговора бойцов Конора Макгрегора и Дастина Порье, которые ранее провели главный поединок турнира UFC 257.

Спортсмены поблагодарили друг друга за бой, после чего Макгрегор заявил: «Мы повторим это снова».

Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде. Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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