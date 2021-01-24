В Twitter UFC появилось видео разговора бойцов Конора Макгрегора и Дастина Порье, которые ранее провели главный поединок турнира UFC 257.

Спортсмены поблагодарили друг друга за бой, после чего Макгрегор заявил: «Мы повторим это снова».

«We will do it again.»



Dustin and Conor share one final word on Fight Island. #UFC257 pic.twitter.com/DUyIvQbz6E — UFC (@ufc) January 24, 2021

Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде. Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.